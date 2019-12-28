كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في كركوك.. واشنطن تدعو لرد عسكري ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون، مساء اليوم السبت، إلى الرد بشكل سريع وحاسم على هجوم القاعدة الأمريكية في كركوك، والذي أودى بحياة متعاقد أمريكي وإصابة جنود أمريكيين.

وقال السيناتور الأمريكي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إذا كان الدم الأمريكي تم سفكه من قبل مجموعة تدعمها إيران، يجب أن تواجه طهران عواقب سريعة وخيمة".

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، قد أعلن مساء أمس الجمعة، مقتل أمريكي وإصابة عدد من العسكريين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال العراق، واتهمت مصادر عسكرية أمريكية الميليشيات العراقية التابعة لإيران بالوقوف خلف الهجوم.

ورجح مسؤولو المخابرات الأمريكية، بحسب ما أفادت مجلة "نيوزويك"، وقوف إيران خلف الهجوم المذكور.

كما قال مسؤولون بوزارة الدفاع للمجلة الأمريكية، إن القاعدة العسكرية في كركوك استهدفت الجمعة بهجوم صاروخي، ما أسفر عن مقتل مقاول في البنتاغون وإصابة العديد من أفراد الخدمة الأمريكية والأفراد العراقيين في الموقع.

وفي نفس السياق، أوضح مسؤول رفيع في البنتاغون طلب عدم الكشف عن هويته، أنه: "بعد الهجوم، تم العثور على نظام لإطلاق صواريخ كاتيوشا مهجور بالقرب من القاعدة".

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وضرب ما يقرب من 11 إلى 14 صاروخاً القاعدة، وفقاً لتقدير أولي، كما أصاب صاروخ منشأة تخزين أشعلت الذخيرة الموجودة في الداخل.

ومن جهته، لم يحمل البنتاغون رسمياً بعد المسؤولية لأي جهة عن الحادث، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها، رغم أن عدداً من العناصر المسلحة غير الحكومية ما زالت نشطة في جميع أنحاء العراق.

ويذكر أنه سبق لواشنطن أن ألقت باللوم مباشرة على طهران في موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة، التي استهدفت المنشآت العسكرية المرتبطة بالولايات المتحدة.

وكانت الهجمات الصاروخية تكررت في الفترة الأخيرة، وطال أحدثها مواقع مثل قاعدة عين الأسد الجوية، بالقرب من مطار بغداد الدولي هذا الشهر.

وبعد الهجمات الأخيرة، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحذيراً مباشراً لإيران، وقال فيه "يجب أن ننتهز هذه الفرصة أيضا لتذكير القادة الإيرانيين، بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا سوف يتم الرد عليها بشكل حاسم".

وتابع وزير الخارجية الأمركي، "يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة"، مؤكداً إلى أن واشنطن ستحمل إيران المسؤولية إذا استُهدف شركاؤها أو القوات الأميركية في العراق.