كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة العربية السعودية تدين تفجير مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجير الهائل الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل.

وأعربت وزارة الخارجية في المملكة، عن رفض الرياض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتقدم تعازيها لأسر الضحايا.

ولم يتم الإعلان عن الهجوم، لكن مقديشو تتعرض بانتظام لتفجيرات بسيارات مفخخة وهجمات يشنها مسلحو الشباب المتحالفون مع تنظيم القاعدة.

كما انفجرت شاحنة مفخخة في وسط مقديشو، مما أسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل بينهم العديد من طلاب الجامعة، وجرح العشرات في أعنف هجوم على العاصمة الصومالية منذ أكثر من عامين.

وهاجم المفجر خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم السبت في بداية أسبوع العمل في الصومال.

وقال العمدة عمر محمود محمد، للصحفيين في موقع الإنفجار، إن معظم القتلى كانوا من المدنيين، بمن فيهم مواطنان تركيان، وسنؤكد على العدد الدقيق لعدد القتلى في وقت لاحق، لكنه لن يكون صغيراً، وكان معظم القتلى من طلاب الجامعات الأبرياء والمدنيين الآخرين.

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كما استهدف الهجوم منطقة مزدحمة تسبب فيها حاجز أمني في اختناق مروري، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الإصابات.

وقال شاهد، رأيت العديد من الجثث ملقاة على الأرض، بعض القتلى كانوا ضباط شرطة، ولكن معظمهم من الطلاب.

وصرح مسؤولون، بأن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح لأن العشرات أصيبوا، والكثير منهم في حالة خطيرة، هرع الناس إلى المستشفيات للبحث عن أفراد العائلة والأصدقاء المفقودين.

وقال مدير خدمة الإسعاف الخاصة في الأمين عبد القادر عبد الرحمن حاجي، إن "عدد الضحايا الذين تأكدنا إصابتهم هو 90 قتيلًا و70 جريحًا، يمكن أن يكون أعلى".

كما لم يصدر أي إعلان فوري بالمسؤولية، لكن جماعة الشباب المتطرفة نفذت هجمات مماثلة في الماضي.

وتم طرد المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة من مقديشو منذ ما يقرب من عقد، لكنها تشن هجمات منتظمة على أهداف بارزة في المدينة.

