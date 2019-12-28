كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندلاع مشاجرات بباريس في نفس وقت مسيرات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبك المتظاهرون الذين كانوا يتظاهرون ضد إصلاح الحكومة الفرنسية المزمع مع الشرطة في باريس، اليوم السبت، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض مجموعات المتظاهرين.

وتصدرت النقابات العمالية الفرنسية الإضرابات على مستوى البلاد منذ أوائل ديسمبر احتجاجاً على إصلاحات معاشات الرئيس إيمانويل ماكرون، وتعطيل المدارس والسكك الحديدية والطرق، مع تقديم الدعم للاحتجاجات المنتظمة.

وفي اليوم السبت، انضمت "سترات صفراء" وهي حركة معادية للحكومة والتي ظهرت قبل عام كرد فعل عنيف ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى حشد من عدة آلاف من الأشخاص ضد إعادة هيكلة المعاشات التقاعدية.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين القريبين من النقاط الساخنة للسائحين، مثل متحف سنتر بومبيدو للفن الحديث؛ حيث حاول بعض المتظاهرين إقامة المتاريس وإشعال النار فيها، وحطموا محطة للحافلات.

واندلعت الاشتباكات في أماكن أخرى من المظاهرة أيضًا، على الرغم من أن الاحتجاج كان ينهار في وقت متأخر بعد الظهر.

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وأصيب جيروم رودريغز، وهو شخصية بارزة في حركة "السترات الصفراء"، في العين على الرغم من أنه لم يتضح على الفور كيف تعرض للإصابة، وأصيب رودريغز في نفس العين في وقت سابق من هذا العام خلال مظاهرة أخرى.

وظلت شبكة النقل الفرنسية معطلة في جميع أنحاء البلاد وفي باريس في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام، وقد أصر عمال السكك الحديدية والمترو حتى الآن على أنهم سيواصلون الضغط على ماكرون للتخلي عن إصلاحه.

وقال لوران جيبالي، ممثل فرع المترو لاتحاد الوطني لنقابات الحكم الذاتي، أثناء انضمامه إلى المسيرة: "نحن على استعداد للاحتفاظ لفترة طويلة".

كما وصف ماكرون إصلاحه بأنه يفضي إلى نظام أكثر عدلاً، من شأنه أن يحفز العمال على البقاء في قوة العمل حتى 64 سنة بدلًا من 62 ويوازن ميزانية التقاعد، مع القضاء على العديد من الأنظمة الخاصة.

