أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || الرئيس الأمريكي يتعرض لانتقادات واسعة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنتقادات واسعة بعد أن قام بإعادة نشر تغريدة عمرها عامين تظهر المسيح عيسى وهو يعود للولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب رئيسًا. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي يعلن تدمير مخزن ذخيرة

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم السبت، تدمير مخزن للذخيرة بغارتين على ميليشيات مسلحة في مدينة الزاوية. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا أخبار عالمية عاجلة اليوم || إندلاع تظاهرات أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني

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