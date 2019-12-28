كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحجوب: على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم السبت، إنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، في نبأ عاجل لها.
وأضاف العميد خالد المحجوب، إن وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات، لافتاً إلى أن تفشي الإرهاب في ليبيا "خطر على الأمن الأوروبي والدولي".
وحول إرسال تركيا أمدادات عسكرية إلى ليبيا، لمساندة قوات حكومة الوفاق، صرح المحجوب، بأنه لن تستطيع مجموعات مسلحة متطرفة ترسلها تركيا من هزيمة الشعب الليبي.
وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الميليشيات أدخلت الدبابات إلى الأحياء السكنية في طرابلس، وإن أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على الميليشيات.
هذا وكان قائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.
ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.
وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.