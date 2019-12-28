كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحجوب: على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم السبت، إنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف العميد خالد المحجوب، إن وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات، لافتاً إلى أن تفشي الإرهاب في ليبيا "خطر على الأمن الأوروبي والدولي".

وحول إرسال تركيا أمدادات عسكرية إلى ليبيا، لمساندة قوات حكومة الوفاق، صرح المحجوب، بأنه لن تستطيع مجموعات مسلحة متطرفة ترسلها تركيا من هزيمة الشعب الليبي.

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وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن الميليشيات أدخلت الدبابات إلى الأحياء السكنية في طرابلس، وإن أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض على الميليشيات.