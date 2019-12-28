كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن استلام معسكرات التحالف العربي بالساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد المقاومة الوطنية العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، مساء اليوم السبت، بأنه تم استلام معسكرات التحالف العربي من القوات الإماراتية والسودانية في الساحل الغربي باليمن.

ولفت قائد المقاومة الوطنية العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، إلى أن تمكن المقاومة من محاربة مسلحي جماعة الحوثيين من دون دعم أو مساندة.

وقال صالح، في كلمة خلال حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة في محافظة الحديدة، إننا "تسلمنا معسكرات من الأشقاء سواء في القوات السودانية أو القوات الإماراتية، استلمناها كاملة والآن الساحل الغربي مسؤولية القوات المشتركة".

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وأضاف "الآن أصبحنا قوة يمنية قادرين على أن نواجه سطوة الحوثي، نحن خلال عام من ستوكهولم نقاتل، وكانوا يقولون لولا الطيران إن الحوثي سيعود إلى عدن، نحن هنا نقاتل سنة ونصف بدون طيران وبدون دعم مدفعي بدون استطلاع جوي.. نقاتلهم وجها لوجه بالبندقية".

كما أكد قائد المقاومة الوطنية العاملة، على "استمرار المعركة ضد الحوثيين"، مشدداً على "أن بنادق القوات المشتركة موجهة إلى الحوثي وليس إلى غيره".

واتهم العميد طارق صالح الحوثيين بارتكاب خروقات يومية في محافظة الحديدة غرب اليمن، مشيراً إلى "تكبيدهم 700 قتيل وجريح خلال الشهر الماضي"، ودعا جميع أبناء اليمن للاصطفاف ضد الحوثيين، معتبراً اياهم "عدو اليمنيين ومن جلبوا الويلات والحروب على اليمن".

وقال طارق صالح، رسالة لمن وصفهم بمن يحاولون استعداءه: إننا "نمد لكم أيدينا لقتال الحوثي معكم، لن نكون طرفا في أي اقتتال في المناطق المحررة أبدا، هدفنا واحد هو الحوثي، وهدفنا صنعاء عاصمة اليمن وحاضرة اليمن".