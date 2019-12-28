الناصيري يصدر بلاغا رسميا بالتزامن مع مباراة الوداد وبيترو ويتعهد بـ”هيكلة جديدة للنادي”

في توقيت “غريب”، أصدر نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، بلاغا رسميا، بالتزامن مع انطلاق مباراة تجمع الفريق الأحمر ببيترو أتليتيكو الأنغولي، في عصبة الأبطال الإفريقية، يهنئ فيه جماهيره “الوينرز”، ويتعهد بالعديد من الإصلاحات.

وأكد النادي الأحمر، في نفس البلاغ، الذي نشره بعد انطلاق مباراة الوداد بحوالي 10 دقائق، عزمه ” الإعلان الرسمي على الهيكلة الجديدة لنادي الوداد الرياضي في مطلع شهر يناير 2020″، وذلك استجاية لمطالب الجماهير، وانتقادات “التسيير الانفرادي” للرئيس الحالي سعيد الناصيري.

وجاء في البلاغ أن ” سعيد الناصري، والمكتب المسير، في مشاركة تامة لطموحات جماهير الوداد الرياضي، في تفاعل إيجابي وفعلي مع متطلبات المرحلة، يلتزمان بتنزيل مشروع هيكلة جديدة”، والتي تهدف إلى: