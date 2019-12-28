الناصيري يصدر بلاغا رسميا بالتزامن مع مباراة الوداد وبيترو ويتعهد بـ”هيكلة جديدة للنادي”

في توقيت “غريب”، أصدر نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، بلاغا رسميا، بالتزامن مع انطلاق مباراة تجمع الفريق الأحمر ببيترو أتليتيكو الأنغولي، في عصبة الأبطال الإفريقية، يهنئ فيه جماهيره “الوينرز”، ويتعهد بالعديد من الإصلاحات.
وأكد النادي الأحمر، في نفس البلاغ، الذي نشره بعد انطلاق مباراة الوداد بحوالي 10 دقائق، عزمه ” الإعلان الرسمي على الهيكلة الجديدة لنادي الوداد الرياضي في مطلع شهر يناير 2020″، وذلك استجاية لمطالب الجماهير، وانتقادات “التسيير الانفرادي” للرئيس الحالي سعيد الناصيري.
وجاء في البلاغ أن ” سعيد الناصري، والمكتب المسير، في مشاركة تامة لطموحات جماهير الوداد الرياضي، في تفاعل إيجابي وفعلي مع متطلبات المرحلة، يلتزمان بتنزيل مشروع هيكلة جديدة”، والتي تهدف إلى:
” 1- الانتصار، أو السعي الجاد إليه، داخل رقعة الملعب و خارجه، و ذلك في جميع المجالات، من خلال عمل دؤوب، شامل و فعال، لجميع اللجان التي ستنبثق عن الهيكلة الجديدة للنادي.
2- اللعب الجماعي، داخل رقعة الملعب و خارجه، كل من موقعه، لاعبين، أطقم تقنية، إدارية و طبية، جماهير، مكتب مسير، مساندين، مستشهرين، داعمين و رئيس، و ذلك بهاجس واحد و أوحد: مصلحة نادي الوداد الرياضي فوق كل اعتبار.
3- الوداد للأبد، ملك لجمهورها و ليس لأي أحد، من خلال تحصين آليات التأقلم من القانون 30-09، الحفاظ على هوية النادي و الاستثمار في تاريخه و توثيق مساره على امتداد 82 سنة.
4- تنزيل برامج مهيكلة للنادي، تم تحديدها بدقة، من خلال الإنصات، بإمعان، لجميع الآراء المعبر عنها مؤخرا في هذا الإطار، و ذلك في أجل قريب، من أجل الحفاظ على الريادة و الاستمرار فيها، بما يرضي طموحات الجماهير، المحبين و الأنصار.
كما قدم النادي تهنئته لفصيل “الوينرز”، بعد أن تربع على عرش أحسن “الاولترات” العالمية هذه السنة، في تصنيف موقع “أولترا وورلد” العالمي.
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