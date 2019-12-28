اختار الموقع العالمي الشهير المتخصص في الجاهير والأولترات العالمية ” وولد أولترا”، أولترا فريق الوداد البيضاوي، الأحسن في العالم سنة 2019، وذلك في آخر تصنيف له بخصوص أفضل الجماهير العالمية.
وخطفت جماهير “الوينرز” الأضواء هذا العام، وفي الفترة الأخيرة، من باقي الجماهير، المحلية منها والعالمية، من خلال الحضور الكثيف أولا في الملاعب، ثم من خلال الأهازيج التي تخلقها، ناهيك عن اللوحات “التيفوات” الرائعة والإبداعية التي ترفعها في المباريات.
وبخصوص أولترات فريق “الرجاء البيضاوي”، فقد احتلت المركز السادس عالميا، بعد أن أبدعت هي الأخرى في العديد من المناسبات.
وتعتبر جماهير قطبا الدار البيضاء، هي الوحيدة الممثلة للعرب وإفريقيا في هذا التصنيف، إلى جانب جماهير من روسيا، بولينويا، صربيا، فرنسا، وألمانيا.
إليكم فيديو للتصنيف:
كانت هذه تفاصيل خبر “أولترا وورلد” – جماهير الوداد الأفضل في العالم سنة 2019 وهذا ترتيب جماهير الرجاء – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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