وزير الدفاع اليمني: ماضون نحو استعادة الدولة ومواجهة المشروعات التخريبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:58 مساءً, 28 ديسمبر 2019 م المناطق _ عدن قال وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي إن القوات المسلحة في بلاده، ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها في المضي نحو استعادة الدولة ومواجهة المشروعات التخريبية والفوضوية.

وأكد الوزير المقدشي خلال اجتماع بقيادات عسكرية في مدينة مأرب أن الشعب اليمني يتوق لاستعادة أمنه واستقراره ويعوّل على قواته المسلحة لإنهاء المعاناة والظلم التي تفرضها المليشيا المتمردة المدعومة من إيران، مشددًا على أهمية التزام اليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة ومضاعفة جهود الإعداد القتالي والمعنوي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع كُرّس لمناقشة التطورات الميدانية في مختلف المواقع والجبهات واستعراض عدد من التقارير حول سير العمليات الميدانية.

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