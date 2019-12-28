المنافذ: ضبط عائلة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات فرنسية مزورة بمطار بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية منفذ مطار بغداد الدولي تمكنت من ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة يرومون السفر الى الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية".



وأضافت الهيئة، أن "بعد عرض الجوازات إلى الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن كل الجوازات مزورة"، مؤكدة أنه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها على قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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