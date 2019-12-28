أفادت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، اليوم السبت، بان خمسة أشخاص قتلوا بتحطم طائرة خفيفة جنوبي أميركا.
وذكرت القناة، أن "الحادث وقع الساعة 9:22 صباح السبت، بالتوقيت المحلي، وأن الطائرة سقطت على موقف للسيارات قرب أحد محال شبكة وول مارت، بعد أن قطعت مسافة لا تتجاوز 1.5 كلم من مطار إقلاعها".
وأضافت أنه "لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا، غير أن إذاعة KPEL المحلية قالت إن الكارثة خلفت مقتل 5 أشخاص على الأقل وإن فرق الإنقاذ ورجال الأمن يعملون في مكان الحادث".
وأضافت أنه "لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا، غير أن إذاعة KPEL المحلية قالت إن الكارثة خلفت مقتل 5 أشخاص على الأقل وإن فرق الإنقاذ ورجال الأمن يعملون في مكان الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خمسة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة جنوبي أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.