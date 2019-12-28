مقتل خمسة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة جنوبي أميركا

وذكرت القناة، أن "الحادث وقع الساعة 9:22 صباح السبت، بالتوقيت المحلي، وأن الطائرة سقطت على موقف للسيارات قرب أحد محال شبكة وول مارت، بعد أن قطعت مسافة لا تتجاوز 1.5 كلم من مطار إقلاعها".

وأضافت أنه "لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا، غير أن إذاعة KPEL المحلية قالت إن الكارثة خلفت مقتل 5 أشخاص على الأقل وإن فرق الإنقاذ ورجال الأمن يعملون في مكان الحادث".

