الجيش الليبي: مقتل 3 مرتزقة أجانب وإصابة رابع جنوب طرابلس

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن القوات تمكنت من أسر وقتل 4 مرتزقة أجانب (من جنسيات أفريقية) جنوب طرابلس.

وأوضح المحجوب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الوحدات العسكرية تمكنت من استهداف آلية مسلحة تابعة للمليشيات، ما أدى إلى إعطابها ومقتل ثلاثة مرتزقة كانوا يقتادونها وأسر آخر مصاب.

وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة الأربعة أجانب يحملون جنسيات أفريقية، ويتبعون مليشيا ما يعرف بالمجلس العسكري بالزنتان بإمرة المدعو "أسامة الجويلي" القيادي بمليشيات الوفاق.

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وتمكنت قوات الجيش الليبي من الحفاظ على قدرتها في توسيع تقدماتها في المحاور الشرقية والجنوبية، ووصلت إلى مناطق متقدمة وسط العاصمة الليبية طرابلس.

كما تمكنت وحدات الجيش من فتح محور الزاوية أضعف محور العزيزية - السواني الكريمية من جهة المليشيات إلى أقصى حد، حيث كانت مليشيات الزاوية أهم عناصره.

بالإضافة إلى استمرار الجيش الليبي في تشتيت قدرات المليشيات وتقطيع أوصالها بشكل كبير، ضمن مراحل معركة تحرير ليبيا المخطط لها سلفا، بحسب المحلل العسكري الليبي محمد الراجحي.