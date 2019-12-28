البحرية الأمريكية تضبط شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية قبل وصولها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لطهران. وأكدت مصادر أن الشحنة تحتوي على أجزاء من صواريخ إيرانية متطورة، يتوقع أن يتم تجميعها في اليمن، إضافة إلى أسلحة منوعة، كانت ستستخدم في قتل اليمنيين.
ووفقا للمصادر استخدمت إيران شبكة شحن يملكها رجل الأعمال الإيراني عبدالمحسن خضري، الذي أدرجته أمريكا على قائمة الإرهابيين بعد ثبوت تورطه في تهريب السلاح إلى الحوثيين.
وأكد القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، أن إيران قد تقوم «بأعمال استفزازية» في مضيق هرمز وأماكن أخرى بالمنطقة في المستقبل.
خضري.. من يكون؟
- تاجر ومهرب سلاح إيراني
- يعد من أبرز الداعمين للحرس الثوري ماليا ولوجستيا
- يصنف على أنه واحد من أبرز الإيرانيين على قائمة الإرهاب
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