بيان الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بشأن تطبيق «تيك توك»

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة بيان عاجل بشأن تطبيق تيك توك .
حيث جاء في البيان الذي نشرته الإمارات اليوم ، ما يلي :-
إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الإتصال الصوتي و المرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق "توتوك".
وتود الهيئة بذلك الخصوص أن تؤكد بأن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين.
وعليه تؤكد الهيئة بأن تطبيقات الإتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.
إن دولة الامارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك
وتقنيات "بلوك شين" و"أنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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