أجازات البنوك في 2020

كل عام وقراء بخير ، تبدأ سنة 2020 رسميا خلال ساعات قليلة، ننشر أجازات البنوك 2020 ، بالإضافة لأجازات الجمعة والسبت من كل أسبوع يتم احتساب الإجازة التالية اجازة رسمية خلال عام 2020 وهي كالآتي:

اجازات رسمية 2020 - الثلاثاء 7 يناير 2020: عيد الميلاد المجيد. - السبت 25 يناير 2020: ثورة 25 يناير. - الاثنين 20 أبريل 2020: شم النسيم. - السبت 25 أبريل 2020: تحرير سيناء. تعرف على اجازات 2020 اجازات البنوك 2020 - الخميس 30 أبريل 2020: عيد العمال بدلا من الجمعة الأول من مايو. Advertisements - السبت 23 مايو 2020: وقفة عيد الفطر. - من 24، 25، 26 مايو 2020 : عيد الفطر. - الثلاثاء 30 يونية 2020: ثورة 30 يونية. - الخميس 23 يوليو 2020: ثورة 23 يوليو عام 1952. اجازات البنوك 2020 - الخميس 30 يوليو 2020: وقفة عرفات. - من الجمعة 31 يوليه، 1، 2، 3 أغسطس 2020: عيد الأضحى المبارك. اجازات البنوك 2020 - الخميس 20 أغسطس: رأس السنة الهجرية 1442 هـ. - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020: عيد تحرير سيناء عام 1973. - الثلاثاء 29 أكتوبر 2020: المولد النبوي الشريف.

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