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إجلاء 16 شخصا حاصرت الثلوج سياراتهم في أعالي عكار

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افادت معلومات صحافية أن ​جرافة​ تابعة ل​وزارة الأشغال العامة​، وبمؤازرة من شرطة ​بلدية فنيدق​، جرفت ​الثلوج​ على طريق القموعة-الشنبوق في أعالي عكار، الأمر الذي سهل سحب 5 سيارات رباعية الدفع كانت الثلوج قد حاصرتها في هذه المنطقة، واجلاء 16 شخصا كانوا بداخلها.

وجدد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب، تحذيره للسائقين من سلوك ​الطرقات الجبلية​ على ارتفاع 1500 متر وما فوق، في الليل ومع ساعات الصباح الأولى، بسبب تكون الجليد وتدن كبير ب​درجات الحرارة​.

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