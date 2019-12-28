إجلاء 16 شخصا حاصرت الثلوج سياراتهم في أعالي عكار

افادت معلومات صحافية أن جرافة تابعة لوزارة الأشغال العامة، وبمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، جرفت الثلوج على طريق القموعة-الشنبوق في أعالي عكار، الأمر الذي سهل سحب 5 سيارات رباعية الدفع كانت الثلوج قد حاصرتها في هذه المنطقة، واجلاء 16 شخصا كانوا بداخلها.
وجدد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، تحذيره للسائقين من سلوك الطرقات الجبلية على ارتفاع 1500 متر وما فوق، في الليل ومع ساعات الصباح الأولى، بسبب تكون الجليد وتدن كبير بدرجات الحرارة.
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