لفتت مصادر مقربة من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لقناة الـ"LBC" إلى أن "وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​الياس بوصعب​ لطالما نادى باحترام هرمية ​الجيش​ وتخفيض عدد العمداء وتخفيض الميزانية ولكن اليوم يعمل على التمسك بهذا القرار"، مؤكدةً أن "الحريري لم يتسلم بعد مرسوم ​ترقيات الضباط​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من الحريري لـLBC: ما سبب تمسك بوصعب بمرسوم ترقيات الضباط؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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