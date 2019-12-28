مجهولون نشلوا حقيبة كاتبة بالعدل في طرابلس

أفادت معلومات صحفية عن "تعرض الكاتبة بالعدل منى الحلاب، لنشل حقيبتها وبداخلها مبلغ مليون ليرة، من قبل مجهولين يستقلون سياسة "رابيد" نوع "كونغو" زجاجها داكن، وذلك في منطقة الضم والفرز قرب مستديرة السلام في طرابلس وحضر عناصر من قوى الأمن الداخلي وفتحوا تحقيقا بالحادث".
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