مجهولون نشلوا حقيبة كاتبة بالعدل في طرابلس

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "تعرض الكاتبة ب​العدل​ منى الحلاب، لنشل حقيبتها وبداخلها مبلغ مليون ليرة، من قبل مجهولين يستقلون ​سياسة​ "رابيد" نوع "​كونغو​" زجاجها داكن، وذلك في منطقة ​الضم والفرز​ قرب مستديرة السلام في ​طرابلس​ وحضر عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ وفتحوا تحقيقا بالحادث".

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