أوساط التيار للـOTV: لن نشارك بحكومة لن تنجح ولا علاقة لنا بما يُتداول من أسماء وصيغ

شدّدت أوساط قريبة من "​التيار الوطني الحر​" لقناة الـ"OTV"، على أنّ "كلّ ما يتمّ تداوله من أسماء وصيغ حكوميّة، لا علاقة لنا به، ومشاركتنا أو تأييدنا للحكومة مرتبطان بفاعليّتها أو نجاحها".

وأوضحت "أنّنا إذا لم نشارك في ​الحكومة​ ولم نرَ أنّها ستنجح، فلن نعطيها الثقة ولن نكون بحكومة لن تنجح". وأكّدت أنّ "التأليف يقوم به رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​"، سائلةً: "هل أصبح ممنوعًا على رئس الحكومة المكلّف التشاور مع "التيار"، وبإمكانه القيام بذلك مع الأحزاب الأُخرى كافّة؟".