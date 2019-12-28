شدّدت أوساط قريبة من "التيار الوطني الحر" لقناة الـ"OTV"، على أنّ "كلّ ما يتمّ تداوله من أسماء وصيغ حكوميّة، لا علاقة لنا به، ومشاركتنا أو تأييدنا للحكومة مرتبطان بفاعليّتها أو نجاحها".
وأوضحت "أنّنا إذا لم نشارك في الحكومة ولم نرَ أنّها ستنجح، فلن نعطيها الثقة ولن نكون بحكومة لن تنجح". وأكّدت أنّ "التأليف يقوم به رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية"، سائلةً: "هل أصبح ممنوعًا على رئس الحكومة المكلّف التشاور مع "التيار"، وبإمكانه القيام بذلك مع الأحزاب الأُخرى كافّة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط التيار للـOTV: لن نشارك بحكومة لن تنجح ولا علاقة لنا بما يُتداول من أسماء وصيغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.