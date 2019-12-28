محمد نصرالله: الحكومة ستبصر النور قريبا جدا والرهان كبير على الرئيس المكلف

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​محمد نصرالله​ أن "​الحكومة​ العتيدة ستبصر النور قريبا جدا"، آملا "أن تكون واعدة، وتحقق قبول الأكثرية العادلة والمنصفة من ال​لبنان​يين، وتنال التعاون من ​المجتمع الدولي​، لينعكس ذلك دعما لها وللبنان، لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة، التي يمر بها ماليا ونقديا".

واعتبر أن "الرهان كبير على شخصية دولة رئيس الحكومة المكلف الدكتور ​حسان دياب​، وعلى تعاون الجميع معه، لا سيما ما يحصل من فخامة ​رئيس الجمهورية​، ودولة رئيس ​مجلس النواب​، وسائر القوى الحريصة على لبنان، التي تحسن جيدا قراءة المخاطر، التي نمر بها، وذلك لتجاوز المحطات الدستورية، التي تنتظرنا، من ​تشكيل الحكومة​، إلى إعداد ​البيان الوزاري​، إلى نيل الثقة، إلى البدء بوضع خطة الحكومة الإنقاذية، لا سيما في الجانب الاقتصادي، الذي من الضروري أن نتناسى فيه كلبنانيين، النموذج الذي اعتمد خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى نموذج جديد مفيد على تعزيز قطاعات الإنتاج، لا سيما الزراعية والصناعية منها"، مبديا تفاؤله "بالرغم من التحديات الكبيرة، بإمكانية الخروج من الأزمات الحاضرة، مع تحقيق التعاون المطلوب".

ورأى أن "ما تقوم به ​المصارف​ من احتجاز رواتب الموظفين، أمر غير مفهوم، وغير مقبول، وغير مبرر وتعسفي، ومطلوب من الجهات المعنية، التحرك لوقف هذه المهزلة السيئة".