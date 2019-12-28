مصادر الـOTV: كل ما حكي عن أسماء للتوزير غير صحيح وولادة الحكومة قد تكون بداية 2020

أكّدت مصادر قناة الـ"OTV"، أنّ "هناك إيجابية كبيرة على صعيد تشكيل ​الحكومة​، نتيجة حركة المشاورات واللقاءات الّتي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، والّتي لها علاقة بكل الأفرقاء الممثّلين في ​المجلس النيابي​".

ولفتت إلى أنّ "دياب التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مرّتين، والتقى "الخليلَين" أي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​، ولقاءاته ستُستَكمل في الأيام المقبلة كل الأفرقاء".

ورأت المصادر أنّ "من الصعب الوصول إلى تشكيلة نهائيّة للحكومة قبل رأس السنة، وبالتالي يُتوقّع أن تكون ولادة الحكومة بداية عام 2020، فالسرعة مطلوبة إنّما التسرّع مؤذ". وتوقّعت أن "يحصل تحرّك في الشارع من قبل مناصري رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، ولكن الأمر سيكون محدودًا وحتمًا لن تحصل أي فتنة في البلاد والأمن ممسكوك".

ونوّهت إلى أنّ "​السعودية​ غبر مبالية في الموضوع الحكومي في ​لبنان​، و​الولايات المتحدة الأميركية​ تتعامل بطريقة براغماتيّة مع الأمر الواقع"، مشدّدةً على أنّ "كلّ ما حُكي عن أسماء للتوزير أكان عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو وسائل الإعلام، غير صحيح، وحتّى الساعة لم يتمّ الاتصال بأي أحد".