أكّدت مصادر قناة الـ"OTV"، أنّ "هناك إيجابية كبيرة على صعيد تشكيل الحكومة، نتيجة حركة المشاورات واللقاءات الّتي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، والّتي لها علاقة بكل الأفرقاء الممثّلين في المجلس النيابي".
ولفتت إلى أنّ "دياب التقى رئيس الجمهورية ميشال عون مرّتين، والتقى "الخليلَين" أي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، ولقاءاته ستُستَكمل في الأيام المقبلة كل الأفرقاء".
ورأت المصادر أنّ "من الصعب الوصول إلى تشكيلة نهائيّة للحكومة قبل رأس السنة، وبالتالي يُتوقّع أن تكون ولادة الحكومة بداية عام 2020، فالسرعة مطلوبة إنّما التسرّع مؤذ". وتوقّعت أن "يحصل تحرّك في الشارع من قبل مناصري رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ولكن الأمر سيكون محدودًا وحتمًا لن تحصل أي فتنة في البلاد والأمن ممسكوك".
ونوّهت إلى أنّ "السعودية غبر مبالية في الموضوع الحكومي في لبنان، والولايات المتحدة الأميركية تتعامل بطريقة براغماتيّة مع الأمر الواقع"، مشدّدةً على أنّ "كلّ ما حُكي عن أسماء للتوزير أكان عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو وسائل الإعلام، غير صحيح، وحتّى الساعة لم يتمّ الاتصال بأي أحد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: كل ما حكي عن أسماء للتوزير غير صحيح وولادة الحكومة قد تكون بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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