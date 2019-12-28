شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قصور الثقافة يحيل موظفى إسنا للتحقيق ويتفقد قصر "العديسات" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، موظفى قصر ثقافة إسنا، للتحقيق، بسبب غلق القصر أيام "السبت" بالمخالفة للتعليمات، وذلك فى زيارة مفاجئة قام للقصر.

وتبين أن القصر لايقوم بمهامه المكلف بها وتأدية رسالته الثقافية لرواده، وأنه مغلق يوم السبت مما يعد إهمالا ومخالفا لتعليمات رئيس الهيئة بعمل جميع المواقع الثقافية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وعليه قام رئيس الهيئة بتحويل كافة موظفى قصر ثقافة اسنا للتحقيق.

فى سياق آخر تفقد الدكتور أحمد عواض، خلال الجولة قصر ثقافة الطود لمتابعة سير العمل به، وقام بتفقد مكتبات القصر وقاعات الأنشطة، وقدم الشكر لكافة العاملين بالموقع لاهتمامهم بتأدية واجبهم الثقافى تجاه الرواد، وكذلك الاهتمام بنظافة المكان.

كما قام الدكتور أحمد عواض العديسات بالأقصر وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات التوى وصل إليها تمهيدا لافتتاحه قريبا، وقد قام رئيس الهيئة بتفقد مكتبة الطفل والمكتبة العامة وقاعات نوادى التكنولوجيا، وأكد على ضرورة جهازيته وتوصيل الإنترنت النادى، كما تفقد المسرح ونادى المرأة وقاعة الفنون التشكيلية.