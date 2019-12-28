شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم رحلة جديد للعمرة للأعضاء وأسرهم بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين ، إن اللجنة ستنظم رحلة عمرة جديدة للصحفيين و أسرهم ، نظرا للإقبال الكثيف على الرحلة السابقة ، على أن تكون أولوية الحجز لمن تقدموا للرحلة الماضية و تم تأجيلهم لعدم وجود اماكن شاغرة لهم .

وأضاف الزناتى أن مسوى العمرة ٥نجوم لجنة الحج ، متابعا :" و يشمل الاشتراك الإقامة لمدة عشرة أيام بالإفطار (بوفيه مفتوح) فى فندقى مكة والمدينة خمس نجوم ، والمزارات والطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) والانتقالات الداخلية ( مكة-المدينة) بأتوبيسات مكيفة حديثة والسفر سيكون فى الفترة من ٧ الى ١٦ فبراير المقبل" .

وأشار الزناتى الى أنه يتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة فقط بسداد (50%) نقدا والباقى على (6) أشهر بدون فوائد، خصما من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسئول اللجنة الزميل عصام عبد المنعم .

وتابع رئيس لجنة الحج والعمرة :" الأوراق المطلوبة هى جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)من تاريخ الرحلة،عدد (3) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء) ،شهادة تطعيم، الرقم القومى والحجز سيكون بأولوية السداد وتسليم جميع الأوراق المطلوبة اعتبارًا من الاربعاء المقبل ولمدة (أسبوع) أو اكتمال العدد بمقر النقابة بالدور الثالث ".

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وكان حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة أكد من قبل فى 23 نوفمبر عن الحجز فى رحلة العمرة التى تنظمها النقابة للصحفيين وأسرهم ، مضيفا أن الرحلة ستكون بمستوى الخمس نجوم فى الإقامة بمكة والمدينة المنورة ولمدة عشرة أيام بالإفطار (بوفيه مفتوح) بأحد الفنادق بمكة وروف المدينة، والسفر على متن الخطوط السعودية، وستكون العودة مباشرة من مطارالمدينة المنورة يوم 16 يناير، علما بأن السفر سيكون يوم 7 يناير المقبل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة وتوفير وقت مناسب لهم.

وأكد "الزناتى" على أنه سيتم السماح بالتقسيط للصحفيين أعضاء النقابة بدفع 50 % من قيمة الرحلة، ثم تقسيط الباقى على ستة أشهر خصما من البدل أو الراتب، أو المعاش، بينما يستفيد أسر الصحفيين من السفر بنفس السعر المقرر للرحلة دون زيادة.