شكرا لقرائتكم خبر عن "انت فعلت ذلك" ..فيديو يرصد إنجازات 2019 على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدولة المصرية إنجازات لا حصر لها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه التى ساهمت فى رفع البنية التحتية بالعديد من المشروعات التى تحققت على أرض الواقع والتى دفعت بعجلة التنمية إلى الأمام و كان من بين الإنجازات التى تحققت كوبرى روض الفرج أضخم كوبرى معلق فى العالم، ويقع الكوبرى المعلق ضمن المرحلة الثالثة من محور روض الفرج، ويبدأ من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان الجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق مرورا بمنطقة بشتيل.

هذا بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم نقل كل مؤسسات الدولة إليها، فهذا المشروع الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050- وكذلك بناء مدينة العلمين الجديدة، التي تعد أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى.

وسرد فيديو كل تلك المشروعات التى تم انجازها فى 2019 و ذلك بعنوان "انت فعلت ذلك "