مصر: مصرع 19شخصا في حادث انقلاب حافلة عمال

لقي 19 عاملا أغلبهم فتيات مصرعهم وأصيب 16 آخرون،في حادث تصادم مروع اليوم السبت ،على طريق بورسعيد دمياط السريع شمال مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية ، أن حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل وحافلة تقل عمالا يعملون بأحد المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد، أسفر عن مصرع 19 شخصا أغلبهم فتيات وإصابة 16 آخرين.

واضافت المصادر ، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد ، كما تسبب الحادث في تعطيل حركة المرور على طريق بورسعيد دمياط السريع.

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وفي وقت سابق اليوم ، لقي ستة أشخاص بينهم أجانب مصرعهم في حادث تصادم بين حافلتين على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر.

وحسب احصائيات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فإن حوادث السير خلفت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، مصرع 1567 شخصا، بنسبة ارتفاع بلغت 2 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2018.

وعزا الجهاز في تقرير سابق، ارتفاع حوادث السير في البلاد إلى “التراخي في تطبيق معايير الأمان ورعونة السياقة، وسوء حالة الطرق، وتهالك السيارات”.