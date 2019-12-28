يهم الوداد – صنداونز يُسقط اتحاد العاصمة بميدانه والهلال يفوز على النجم التونسي في “رادس”

ابتعد فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، في صدارة المجموعة الثالثة بمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي يتواجد فيها فريق الوداد البيضاوي، بعد أن عاد بفوز ثمين من ميدان اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما قبل قليل برسم ثالث مباريات المجموعة.

وحقق الفريق الجنوب إفريقي انتصارا هاما، بهدف دون رد، وقعه في الجولة الثانية، بواسطة اللاعب هلومفو هاكينا، في الدقيقة 59، ليبتعد في الصدارة برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط، عن الوداد، الذي سيواجه بعد قليل بيترو أتليتيكو الأنغولي، عن نفس الجولة.

وعن المجموعة الثانية، حقق فريق هلال أم درمان السوداني، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أسقط النجم الساحلي التونسي بميدانه، بهدف دون رد، وقع اللاعب مدثر الطاهر، في الدقيقة 59.

هذا الانتصار مكن الفريق السوداني من الارتقاء لصدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يتوفر عليه الفريق التونسي، الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس غاريدو، المدرب السابق للرجاء.