عصبة الأبطال – هذه تشكيلة الوداد الأساسية أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي

كشف الصربي زوران مانولوفيتش،مدرب الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق الأحمر الأساسية، التي ستخوض بعد قليل، مباراة بيترو أتليتيكو الأنغولي، برسم ثالث مباريات دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر هذه المباراة، التي ستقام على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بالتشكيل الأساسي التالي، التي تعرف عودة محمد الناهيري، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب معاقبته من النادي.

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

الدفاع: عبد اللطيف نصير، بدر كادارين، أسرير، والناهيري

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الوسط: وليد الكرتي، يحيى جبران، إبراهيم النقاش،

الهجوم: اسماعيل الحداد، بديع أووك، والكعبي

جدير ذكره، أن الوداد يعاني في هذه المباراة من مجموعة من الإصابات، يتقدمهم الإفواري إبراهيما كومارا، أشرف داري، بالإضافة إلى صلاح الدين السعيدي.