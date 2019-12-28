تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بالحسيمة، الليلة الماضية، من حجز معدات يرجح استعمالها في الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، وذلك بشاطئ “مقطوعة”، فيما لم تلقي القبض على أي شخص في العملية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العناصر الأمنية حجزت محركين وزورق مطاطي، وقنينات معبأة بالبنزين.
وأضافت مصادر الموقع، أن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية المختصة، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار في المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الحسيمة يحجز معدات بالشاطئ يشتبه استعمالها في تهريب البشر والمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.