أمن الحسيمة يحجز معدات بالشاطئ يشتبه استعمالها في تهريب البشر والمخدرات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بالحسيمة، الليلة الماضية، من حجز معدات يرجح استعمالها في الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، وذلك بشاطئ “مقطوعة”، فيما لم تلقي القبض على أي شخص في العملية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العناصر الأمنية حجزت محركين وزورق مطاطي، وقنينات معبأة بالبنزين.

وأضافت مصادر الموقع، أن هذه العملية تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية المختصة، من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار في المخدرات.