المغرب يمنع مواطنيه المقيمين بسبتة من تجاوز المعبر بـ”وثيقة السفر” الاسبانية

اتخذت السلطات المغربية منذ السبت الماضي، إجراء جديدا يقضي بمنع الأشخاص الذين يحملون “وثيقة سفر” تمنحها سلطات سبتة المحتلة، من الدخول للمغرب عبر معبر سبتة المحتلة.

الوثيقة المذكورة، ظل يحملها مغاربة سبتة منذ عشرات السنين وتسمح لهم بالتنقل عبر المعبر، قبل أن يقرر المغرب وقف التعامل بها، بحسب جريدة elfarodeceuta.

وقال المواطن المغربي جلال عبد القادر، للجريدة الاسبانية، “منذ 50 عامًا لدي هذه الوثيقة وأستعملها، قبل أن أتفاجأ السبت بمنعي من الدخول عبر المعبر من دون أي تفسير”.

وبحسب المصدر ذاته، يحمل الوثيقة المذكورة حوالي 350 شخص، يعيشون في سبتة.