مصر: مصرع 24 شخصا بينهم سياح أجانب بحادثي طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في مصر، اليوم السبت، وأصيب العشرات بجروح بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة جدا، وذلك جراء حادثي طرق في محافظتي بورسعيد والشرقية، وقضى في أحد الحادثين 3 سياح أجانب، بينما بقية الضحايا من المصريين.

في الحادث الأول، لقي 18 عاملا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، جراء حادث طرق شمال شرقي مصر.

ووقع الحادث على طريق يربط بين محافظتي بورسعيد ودمياط إثر تصام سيارة نقل مع حافلة ركاب كان يستقلها عمال.

وأسفر الحادث، عن مصرع 18 عاملا في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد، وإصابة 6 آخرين.

وفي الحادث الثاني لقي ستة أشخاص بينهم 3 سياح أجانب مصرعهم في تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر، بحسب مسؤول أمني ومصدر طبي.

وقال المسؤول الأمني إن "مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم حافلتين صغيرتين وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي على طريق العين السخنة -الزعفرانة".

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وأدى الحادث إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 على الأقل، حسب ما قالت المصادر.

بدوره، أفاد مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام والذي تم نقل القتلى إليه أن الضحايا "سائحتان من ماليزيا وهندي وثلاثة مصريين".

وأوضح المسؤول الطبي أن المصريين هم سائق إحدى الحافلات وعنصر أمن ومرشد سياحي.

وأضاف المصدر أن "بعض المصابين حالاتهم حرجة".

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق، وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ 3747 في 2017، وفقا للأرقام الرسمية.