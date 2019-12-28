حوادث العنف: جريح في طمرة وشجار في عرابة وطعن بعكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت بلدات عربية في منطقة الجليل مساء اليوم السبت، حوادث عنف تخللها إطلاق نار وطعن، حيث أسفرت الحوادث عن إصابات بين طفيفة ومتوسطة.

في عكا، تحقق الشرطة في ملابسات جريمة الطعن، التي أسفرت عن إصابة شاب (28 عاما) بجروح متوسطة، حيث نقل الشاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهارية، وهو يعاني من جراح بالقسم العلوي من الجسم.

بينما في مدينة طمرة، تلقت الشرطة بلاغا عن جريح في المدينة، حيث نقلت طواقم طبية شابا بالعشرينيات من عمره إلى مستشفى "رمبام" في حيفا للعلاج، علما أنه يعاني من إصابة متوسطة، وذلك جراء تعرضه إلى إطلاق نار، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون تنفيذ أي اعتقالات.

وفي مدينة عرابة، تحقق الشرطة في ملابسات الشجار الذي اندلع بالبلدة مساء اليوم، ورجحت التحقيقات الأولية أن الشجار نشب جراء خلاف على موقف للسيارات.

ووفقا للشرطة، قام أحد الضالعين بالشجار واستقل تراكتور وصدم مركبة مواطن، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمركبة وبمبنى محاذ، حيث أخضعت الشرطة عددا من الضالعين في الشجار بينهم سائق التراكتور.