السيسي يدعو لتسوية أزمة ليبيا بشكل كامل ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة

السبت 28 ديسمبر 2019

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى تسوية الأزمة في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها بما يسهم في القضاء على الإرهاب.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي أكد، خلال لقائه مسؤولين مصريين سامين، ضرورة أن «يُحافَظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويُحَد من التدخلات الخارجية غير المشروعة»، بحسب ما نقله موقع «بوابة الأهرام» المصري.

وتناول الاجتماع قضايا داخلية، في مقدمتها «استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب».

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الخصوص، بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد «للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي»، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي.

كما تناول الرئيس المصري، مع المسؤولين ومنهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لاسيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد، بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة، على المزيد من مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.