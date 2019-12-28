مسلحون يستقلون دراجة نارية يقتلون منتسبا في كربلاء

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل منتسب في الشرطة بهجوم مسلح شنه مجهولون يستقلون دراجة نارية في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسحلين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم النارية باتحاج منتسبا بالشرطة في منطقة حي العامل، ما ادى الى مقتله".
وأضاف المصدر الذي فضل عد الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا به".
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