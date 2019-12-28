الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم 'داعشي' جنوب الموصل

أعلن الحشد الشعبي، السبت، التصدي لهجوم لتنظيم "داعش" جنوب مدينة الموصل.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، إلى تعرض شنه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".
وكان آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري قد أعلن في (17 كانون الاول 2019) عن تصدي قوات الحشد لخمس هجمات شنها تنظيم “داعش” في قضاء الحضر جنوب الموصل خلال اسبوعين.
وكان آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي حميد الياسري قد أعلن في (17 كانون الاول 2019) عن تصدي قوات الحشد لخمس هجمات شنها تنظيم “داعش” في قضاء الحضر جنوب الموصل خلال اسبوعين.
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