كتائب حزب الله ترد بشأن ما ذكرته صحيفة بريطانية عن الطائرة المسيرة

وكانت صحيفة "اندبندنت عربية" قد أفادت امس الجمعة بأن "كتائب حزب الله العراقية ارسلت طائرات مسيرة فوق قصر السلام مقر اقامة رئيس الجمهورية برهم صالح في العاصمة بغداد".

وقال المسؤول الامني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، إنه " بعد ما ذكره برهم صالح للـ(اندبندنت) بخصوص الطائرة المسيّرة ... كتائبُ حزب الله تؤكّد أنها لا تواجه الأذناب".



وأضاف العسكري، أن "الكتائب لا تستنزف طاقاتها مع الاذناب ولا نيةَ لها بتغير مسار حرب الدفاع عن الحقوق تُجاه العدو الصهيوأمريكيّ السعوديّ لغيرهم".