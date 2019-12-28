الداخلية تعلن اعتقال اربعة عناصر من 'داعش' في ايسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال اربعة عناصر من تنظيم "داعش" احدهم كان يعمل فيما يسمى بـ"الأمنية" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض صادرة عن القضاء القت القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وأضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء الاخاء والاربجية وگراج الشمال في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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