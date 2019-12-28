300 متر.. الجيش الوطني الليبي يقترب من العاصمة طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجيش الوطني الليبي على مشارف العاصمة طرابلس لتطهير الأراضي الليبية كاملة من المليشيات الإرهابية. قوات الجيش الليبي تقدمت على عدة محاور، وسيطرت على حي الزهور وتقترب من تحرير طريق المطار كاملا. وأمام تقدم الجيش الوطني انسحب مسلحو مليشيات طرابلس إلى الداخل، وسط أنباء عن فرار فايز السراج رئيس حكومة المليشيات إلى لندن.

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