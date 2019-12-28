الرئيس الجزائري يعين عبدالعزيز جراد رئيساً جديداً للوزراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الجزائر عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، اليوم السبت ، عبدالعزيز جراد رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للمنتهية مهامه صبري بوقادوم.

Advertisements وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، بأن الرئيس تبون كلف جراد بتشكيل الحكومة الجديدة مع إعطائه توجيهات بغرض تجسيد برنامجه الانتخابي. وتسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مقاليد الحكم في 19 ديسمبر الجاري عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر.

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