- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الرئيس التونسي يكشف كذب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، كذب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بشأن موافقة تونس الدخول في تحالف يساند حكومة فايز السراج في ليبيا .
جاء ذلك في تسجيل فيديو بثته القنوات المحلية وتم تداوله على صفحات النشطاء على المواقع التواصل الإجتماعي .
وقال "أوكد للتونسين وغير التونسيين أن تونس لن تقبل أبداً أن تكون عضواً في أي تحالف أو أي إصطفاف ولن تقبل أبدا أن يكون اي شبر من ترابها الا تحت السيادة الوطنية" .
وأكد أن أي موقف غير هذا من تونس أو من خارج حدود تونس فإنه لا يلزم إلا من صرح به .
????عاجل وهام الرئيس التونسي قيس سعيد يكذب أردوغان وينفي جميع الأقاويل والتصريحات التي صدرت من أردوغان بشأن دعم تونس وتركيا لحكومة الوفاق . . موقف قوي وشجاع من الرئيس التونسي وضع النقاط على الحروف ???? pic.twitter.com/VcYmpmuBZl— الجــنرال (@ALgenral1818)
🔴عاجل وهام— الجــنرال (@ALgenral1818) December 27, 2019
الرئيس التونسي قيس سعيد يكذب أردوغان وينفي جميع الأقاويل والتصريحات التي صدرت من أردوغان بشأن دعم تونس وتركيا لحكومة الوفاق
.
.
موقف قوي وشجاع من الرئيس التونسي وضع النقاط على الحروف
👌 pic.twitter.com/VcYmpmuBZl
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الرئيس التونسي يكشف كذب أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.