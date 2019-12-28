شاهد .. الرئيس التونسي يكشف كذب أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، كذب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بشأن موافقة تونس الدخول في تحالف يساند حكومة فايز السراج في ليبيا .



جاء ذلك في تسجيل فيديو بثته القنوات المحلية وتم تداوله على صفحات النشطاء على المواقع التواصل الإجتماعي .

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وقال "أوكد للتونسين وغير التونسيين أن تونس لن تقبل أبداً أن تكون عضواً في أي تحالف أو أي إصطفاف ولن تقبل أبدا أن يكون اي شبر من ترابها الا تحت السيادة الوطنية" .

وأكد أن أي موقف غير هذا من تونس أو من خارج حدود تونس فإنه لا يلزم إلا من صرح به .