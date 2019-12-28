198 مختطفا يتعرضون للتعذيب في إب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قالت منظمة حقوقية يمنية أمس إن هناك 198 مختطفا يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة إب وسط البلاد.
وأوضحت «رابطة أمهات المختطفين» بمحافظة إب في بيان صحفي أمس، أن جماعة الحوثي منعت الدواء عن المختطفين، وتعمدت قتلهم بالموت البطيء، وتابعت «قتل العشرات من المختطفين تحت التعذيب خلال الأعوام الخمسة الماضية».
وأكدت أن خمسة مختطفين في محافظة إب معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.
وحملت الرابطة ميليشيات الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة وحرية المختطفين والمخفيين قسرا، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان.
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