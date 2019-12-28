جراد يبدأ تشكيل الحكومة الجزائرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر

أكد رئيس الوزراء الجزائري المكلف، عبدالعزيز جراد، أن الجزائر أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل من أجل رفعها.

وعين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبدالعزيز جراد، رئيسا للوزراء خلفا لبري بوقادوم الذي تولى هذا المنصب خلفا لنورالدين بدوي، الذي استقال الخميس قبل الماضي.

وشدد جراد على ضرورة العمل سويا مع كل كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين والمواطنات «من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة».