فلسطين تحذر من تشريع إسرائيلي يضم أراضي بالضفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس من خطورة سعي إسرائيل إلى تشريع ضم أراض في الضفة الغربية.

وانتقدت بشدة حنان عشراوي مفوضة الإعلام باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة «ج»، من الضفة الغربية في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية.

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ووصفت الإجراء بأنه «خطير ومستفز، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية، كونه يستهدف ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها».

واتهمت المسؤولة الفلسطينية إسرائيل بأنها تمارس سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، وأنها تعزز وجود المستوطنين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الشعب الفلسطيني، بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري.

كما نددت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالإجراء الإسرائيلي، مطالبة الأمم المتحدة ودول العالم بالتصدي له ومنع تقويض حل الدولتين.