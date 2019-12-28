نيجيريا: عصابات القتل تشوه صورة الإسلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بثت إحدى جماعات الإرهابيين المتطرفين المشتبه بهم شريط فيديو للإعلان عن مقتل إحدى عشرة رهينة، انتقاما لمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبوبكر البغدادي.

وأدانت الحكومة النيجيرية الإعدام المزعوم للرهائن الأبرياء على أيدي عصابات قاتلة وقاسية القلب وعديمة الرحمة ترتكب أعمال القتل الجماعى التى تشوه صورة الإسلام من خلال أعمالها الوحشية، ودعا الرئيس النيجيرى محمدو بوهاري سكان نيجيريا من المسيحيين والمسلمين إلى التماسك وعدم الانقسام، وقال «عناصر الظلام هؤلاء أعداء لإنسانيتنا المشتركة ولا يتركون أي ضحية سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين».

وبث فرع داعش بغرب أفريقيا شريطا لمقتل ضحايا من المسيحيين، تم ذبح بعضهم وأطلق نار على آخرين.