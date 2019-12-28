السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو
ذكر مسؤول بالشرطة الصومالية لوكالة أنباء بلومبيرج أن مهندسين أتراكا كانوا هدف انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو صباح أمس، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.
وقال الضابط بالشرطة الصومالية أحمد حسين لوكالة بلومبيرج نيوز عبر الهاتف إن سيارة مفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من العاصمة مقديشو.
وأشار شرطي آخر إلى أن الهدف كان مهندسين أتراكا كانوا في مركبة قريبة من التقاطع، دون الكشف عن كيفية حصوله على هذه المعلومات.
من جهة أخرى، قال محمد يوسف، مدير مستشفى «المدينة» بالعاصمة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية إن 91 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب نحو 54 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القول إن شخصين تركيين قتلا في الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت هجمات مماثلة في الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 91 قتيلا في مجزرة مقديشو.. والأتراك هدف الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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