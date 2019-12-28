تضليل حوثي ينذر بانتشار إنفلونزا الخنازير باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز

حذرت مصادر طبية يمنية من انتشار واسع وخطير لوباء إنفلونزا الخنازير بمناطق سيطرة الحوثيين، بعد عمليات تضليل واسعة من قبل الميليشيات حول انتشار الوباء وخطره، فضلا عن عمليات سرقة وتحفظ من قبلها على الأدوية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وقدرت مصادر طبية عدد حالات الإصابة بـ346 حالة بصنعاء حتى الخامس عشر من ديسمبر الحالي، في ظل حالة من الخوف الشديد لدى السكان مع الانتشار المتسارع للوباء. وكشفت مصادر أممية في العاصمة اليمنية، وفقا لموقع «نيوز يمن» الإخباري عن عمليات سرقة واسعة تنفذها ميليشيات الحوثي الانقلابية للمساعدات الخاصة بالصحة المقدمة من المنظمات الأممية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وتحفظها على اللقاحات الخاصة بإنفلونزا الخنازير التي قدمتها المنظمة الأممية ورفضت توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بداعي إخضاعها للفحوصات للتأكد من سلامتها وعدم انتهاء صلاحيتها.

من جهة أخرى أعلنت نقابة التجار اليمنيين عن إضراب شامل بدءا من مطلع يناير المقبل، ردا على قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها. وعدت النقابة في بيان صحفي أن قرار منع تداول وحيازة الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية «خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين»، وحذرت من أن هذا القرار الحوثي «سيدعو الأطراف الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة له، وهو ما يعني انفصال المجتمع اليمني اقتصاديا، وهي مقدمة ستقود إلى الهرولة نحو الانفصال السياسي والجغرافي، فالاقتصاد لا يزال أحد مظاهر الوحدة، وهذا القرار سيقضي عليها».

Advertisements

وأضاف البيان، أن الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم من الحكومة اليمنية الشرعية لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين.

ميدانيا قتل ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثي أمس خلال اشتباكات عنيفة في محيط جبل هان بمحافظة تعز. وقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال العقيد يحيي البعجري قائد كتيبة الواحب في لواء الحسم بحرس الحدود اليمني إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من ميليشيات الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة في جبال البان بالمهاشمة بمديرية خب والشعف.

مشاهدات يمنية