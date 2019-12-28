مقربون من دياب لـLBC: لا مشكلة في الاسماء السنية داخل الحكومة المقبلة

كشف مقربون من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لقناة الـ"LBC" عن أن "لا مشكلة في الاسماء السنية داخل الحكومة المقبلة ويتم البحث في أسماء عدد من العمداء المتقاعدين لتولي ​وزارة الداخلية​".

من جهتها، لفتت مصادر مطلعة إلى أن "دياب تواصل مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" واكد انه سيختار شخصية درزية اختصاصية لا تشكل استفزازا للشارع".