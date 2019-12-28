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مقربون من دياب لـLBC: لا مشكلة في الاسماء السنية داخل الحكومة المقبلة

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كشف مقربون من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لقناة الـ"LBC" عن أن "لا مشكلة في الاسماء السنية داخل الحكومة المقبلة ويتم البحث في أسماء عدد من العمداء المتقاعدين لتولي ​وزارة الداخلية​".

من جهتها، لفتت مصادر مطلعة إلى أن "دياب تواصل مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" واكد انه سيختار شخصية درزية اختصاصية لا تشكل استفزازا للشارع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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