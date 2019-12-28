كشف مقربون من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لقناة الـ"LBC" عن أن "لا مشكلة في الاسماء السنية داخل الحكومة المقبلة ويتم البحث في أسماء عدد من العمداء المتقاعدين لتولي وزارة الداخلية".
من جهتها، لفتت مصادر مطلعة إلى أن "دياب تواصل مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" واكد انه سيختار شخصية درزية اختصاصية لا تشكل استفزازا للشارع".
كانت هذه تفاصيل خبر مقربون من دياب لـLBC: لا مشكلة في الاسماء السنية داخل الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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