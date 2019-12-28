LBC: الخليلان عرضا على دياب غازي وزني للمالية وجميل جبق للصحة

علمت قناة الـ"LBC" أنه "حصل خلال اللقاء بين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​ و "الخليلين"، تفاهما على بعض الامور وتباينا على أمور أخرى وتم طرح اسم الاقتصادي غازي وزني ل​وزارة المالية​ و​جميل جبق​ ل​وزارة الصحة​".

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