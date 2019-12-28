أكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لقناة الـ"LBC" أن "تكتل "لبنان القوي" على تواصل مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ وهنام تذاك من قبل البعض لجهة اتهام "التيار الوطني الحر" ب​تشكيل الحكومة​ وهذا افتراء وكل ما يتم تدواله من اسماء وصيغ حكومية لا علاقة لنا به".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـLBC: نتواصل مع دياب وكل ما يقال عن تشكيلنا للحكومة افتراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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