فادي علامة: لاعطاء الأولوية لاستراتيجية الاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "بفعل ​الأزمة​ الإقتصادية التي نمر بها، المطلوب من ​الحكومة​ العتيدة الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض دول المنطقة التي أعطت أولوية لما يسمى باستراتيجية الإكتفاء الذاتي على الصعيد الزراعي والصناعي، وبذلك نفعل هذين القطاعين ونصون ​الأمن​ الغذائي الإجتماعي، ونساهم في تقليص فاتورة الاستيراد".

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