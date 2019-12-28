المنار: لقاء دياب بالخليلين كان ايجابيا وبحث بموضوع الحقائب

أفادت مصادر ​قناة المنار​ ان لقاء الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​حسان دياب​ بوزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي لأمين عام ​حزب الله​ ​حسين الخليل​ كان ايجابيا وبحث ب​تفاصيل​ موضوع الحقائب ولكن لم يحسم ​النقاش​ بعد، حيث من المنتظر عقد لقاءات اضافية، مشيرة الى أن لقاء دياب مع ​اللقاء التشاوري​ كان جيدا حيث أكد اللقاء التشاوري نيته تسهيل التشكيل.

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